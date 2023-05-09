İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi, 12 ölü 20 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi, 12 ölü 20 yaralı

09.05.2023 10:21

İsrail ordusunun Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin liderlerinin aileleri de bulunurken; Hamas Hareketi Lideri İsmail Heniye, "İsrail suikast operasyonu hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir." dedi.

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye hava saldırısı düzenlendi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son İsrail saldırısında 12 şehit verildiği, 20 kişinin de çeşitli şekilde yaralandığı kaydedildi.

LİDER KARDODAN 3 KİŞİNİN AİLESİ DE ÖLENLER ARASINDA

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde oldukları belirtildi.

İsrail, Gazze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü

"ŞEHİTLERİN İNTİKAMI ALINACAK"

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti. Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır"

İsrail, Gazze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü

"DİRENİŞ, HAİN DÜŞMANIN CANINI YAKACAK"

Öte yandan Hamas Hareketi Lideri İsmail Heniye de gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı. Heniye açıklamasında, şunları kaydetti: "İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgal kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır. Direniş, hain düşmanın canını yakacak, üslubu sadece kendisi belirleyecektir"

Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği aktarıldı.

İsrail, Gazze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
Kaynak: AA
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İsrail, Kudüs, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi, 12 ölü 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi, 12 ölü 20 yaralı - Son Dakika
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