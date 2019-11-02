Son Dakika Haberleri: İsrail saldırısında 3 Filistinli yaralandı
Son Dakika Politika İsrail saldırısında 3 Filistinli yaralandı

İsrail saldırısında 3 Filistinli yaralandı

6 saat önce

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail saldırısında 3 Filistinli yaralandı, System.String[]

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 3 kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Öte yandan İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatıldığı belirtilen 10 rokete karşılık olarak savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedefleri vurmaya başladığı belirtilmişti.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgide, hedef alınan noktaların Hamas Hareketi'ne bağlı İzzedin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu aktarılmıştı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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