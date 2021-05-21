İsrail saldırısında ağır yaralanan küçük Sare'nin annesi kızının tedavisi için yardım bekliyor

Filistinli anne Lina Metrabi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği kanlı saldırılarının hedefi olan 4 yaşındaki kızı Sare'nin tedavi edilmesi için yardım eli uzatılmasını istiyor.

Filistinli anne Lina Metrabi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği kanlı saldırılarının hedefi olan 4 yaşındaki kızı Sare'nin tedavi edilmesi için yardım eli uzatılmasını istiyor. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının birinde Sare ağır şekilde yaralandı ve hareket etme kabiliyetini kaybetti. Anne, oyuncağını kucaklayan kızına her baktığında, başına gelenler yüzünden gözyaşlarına boğuluyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yatan küçük Sare'nin birkaç gün önce tek istediği, annesinin Ramazan Bayramı için alacağı kıyafetleri giyip diğer çocuklar gibi mutlu olmaktı.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İsrail saldırısında ağır yaralanan küçük Sare'nin annesi kızının tedavisi için yardım bekliyor - Son Dakika

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