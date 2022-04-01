İsrail saldırısında ayaklarını kaybeden Gazzeli, engeline rağmen hiçbir ulusal faaliyeti kaçırmıyor - Son Dakika

İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanarak 2 ayağını kaybeden Filistinli Sabir el-Aşkar, ulusal faaliyet ve etkinliklere katılmaktan geri kalmıyor.

Aslında kamuoyu Aşkar'ı Gazze Şeridi'nin doğu sınırlarında Mart 2018'den 2019'un sonuna kadar devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde tanıdı. İsrail ablukasına karşı düzenlenen gösterilere katılan Aşkar'ın tekerlekli sandalye üzerindeki fotoğrafları o günlerde sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.

Aşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 2008'de açtığı savaş sırasında yaralanarak ayaklarını kaybettiğini ve o zamandan beri tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyledi.

38 yaşındaki Gazzeli, "Engelli olmama ve sınırlı hareket kabiliyetime rağmen Filistinlinin yeteneğini, mucizeler ve fedakarlık yapma konusundaki kararlılığını vurgulamak için tüm ulusal etkinlik ve faaliyetlere katılmayı kendime görev edindim." diye konuştu.

Evli ve dört çocuk babası olduğunu belirten Aşkar, çocuklarına çeşitli yollarla vatanseverliği aşılamaya ve her zaman işgali ve direnişin önemini hatırlatmaya çalıştığını dile getirdi.

Tekerlekli sandalye üzerinde sınırdaki gösterilere katıldı

Aşkar, Gazze'nin doğusunda Mart 2018'de başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" fikrini duyar duymaz heyecanlandığını ve ikamet ettiği yere uzak olmasına rağmen gösterilere katılmaya karar verdiğini aktardı.

Gösteriler sırasında çok farklı olaylar yaşadığını söyleyen Aşkar, şöyle devam etti:

"Bu olayların en göze çarpanı, İsrail güçleri sınırdaki tel örgülerin yakınında yoğun göz yaşartıcı gaz bombası ve kurşun yağmuruna tuttuktan sonra tüm göstericileri kaçmaya mecbur bıraktığında gaz bombalarının arasında mahsur kaldığım zamandı. O anda yalnız olduğumu ve öleceğimi hissettim ama Allah'ın takdiri beni kurtardı ve bazı gençler bana doğru geldi ve o anda beni daha güvenli bir yere götürmeyi başardılar."

Sınırdaki tel örgülere doğru ilerlemekte ısrar ederken etrafındaki göstericilerin hepsinin kendisine baktığını kaydeden Aşkar, bazı insanların, ayaklarının kesilmiş olmasının kendisini çaresiz bırakacağını düşündüğünü ve onların bu bakışlarını anladığını söyledi.

Aşkar, katıldığı gösteriler sırasında yüzünden ve elinden çeşitli yaralar aldığını ve halen bu yaraların acısını çektiğini belirtti.

İşgale karşı direnişin fotoğrafları

Gösterilerde çekilen fotoğraflarının önemli bir mesaj niteliğinde olduğunu vurgulayan Aşkar, şunları söyledi:

"Haber ajanslarının ve medya kuruluşlarının objektifleriyle çekilen fotoğraflar hayatımda bir dönüm noktasıydı. Fotoğraflar çekildikten birkaç gün sonra, bunların geniş bir alana yayıldığını ve uluslararası ödüllere aday gösterildiğini gördüm. Bu fotoğraflar işgalci İsrail kuvvetlerine karşı sebat ve direnişi ifade eden bir unvandı."

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Filistin içinden ve dışından sosyal medya kullanıcılarının hala zaman zaman kendisinin fotoğraflarını paylaştığını ve bazen ulusal etkinlikler sırasında bunların taşınmasının kendisini gururlandırdığını söyleyen Aşkar, fotoğrafların geniş bir alana yayılmasının, özellikle aldığı manevi destekle, işgale karşı koyma ve direnme gücüne yönelik inancını artırdığını belirtti.

"Çocuklarımla normal bir baba gibi yürümeyi diliyorum"

Aşkar, yüksek moraline ve sağlık durumuna uyum sağlamasına rağmen günlük hayatını sürdürmesine yardımcı olacak protez uzuvlara sahip olmayı arzuluyor.

"Çoğu zaman, tekerlekli sandalye veya diğer destekleyici cihazlar olmadan çocuklarımla normal bir baba gibi yürümeyi diliyorum." diyen Gazzeli Aşkar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.