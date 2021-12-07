İsrail saldırısında bacağını kaybeden Filistinli genç "engelini" taşçılık mesleğiyle aşıyor - Son Dakika

İsrail'in Gazze sınırındaki saldırısında sağ bacağını kaybeden 29 yaşındaki Hussam Carbu, tüm zorluklarına rağmen taşçılık mesleğini tutkuyla yaptığını ifade ediyor.

Filistinli genç, 3 yıl önce Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu sağ bacağını kaybetti.

Bacağını kaybetmeden önce çalıştığı fayans ustalığını geliştirerek park, bahçe ve iş yerlerinin döşemesinde kullanılan renkli taşların üretimine geçen Carbu, ardından yollarda kullanılan küçük renkli taşların imalatı olan mesleğinin yeni bir aşamasına geçiş yaptı.

Carbu, mesleğinde yaşadığı zorluklara rağmen tutkusu ve mezun olduğu alanda iş fırsatı bulamaması nedeniyle bu mesleği yapmaya devam etti.

Bir kız babası Filistinli engelli genç, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Carbu, sağlık yönetimi alanında lisans okuduğunu ve üniversiteden mezun olduktan sonra kendi alanında bir iş bulamadığı için fayans döşeme mesleğine başladığını ifade etti.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu ayağını kaybetmesinin ardından mesleğini bir müddet bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Carbu şunları söyledi:

"Fiziksel ve psikolojik olarak kendimi toparladıktan sonra sağlık koşullarıma uygun olarak yavaş yavaş taşçılık mesleğinde çalışmaya başladım. Kademeli dönüş, özellikle bu mesleğin gerektirdiği yüksek çaba ve zorluklar karşısında önemli bir adımdı."

Bacağını kaybettiği için işe dönüşünün kolay olmadığını belirten Carbu, zorluklara rağmen ekonomik sıkıntılardan dolayı bu mesleğe devam ettiğini, son yıllarda da becerilerini geliştirdiğini söyleyerek, mütevazı yeteneklerle küçük bir atölyede çalışmasını sürdürdüğünü aktardı.

Karşılaştığı zorluklar

Carbu, Gazze'nin Refah kentinde alanı 10 metrekareyi geçmeyen arkadaşına ait küçük bir atölyede, koltuk değneğinden destek alarak, farklı renklerde taş üretim aşamasına başladığını söyledi.

Taşları şekillendirmek için farklı kalıp sayısının az olmasının üretimini olumsuz etkilediğini aktaran Carbu, yetersizlik ve kentteki elektrik krizinin de çalışmalarını sekteye uğrattığını ifade etti.

Maddi destek ve gerekli makinaların olması halinde daha fazla kişiye istihdam sağlayabileceğini ve daha çok üretim yapabileceklerini vurgulayan Carbu, bu gibi önemli projelerin desteklenmesinin Gazze'deki işçi sektörü üzerinde olumlu bir etki oluşturacağını kaydetti.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde 30 Mart 2018'de başlayan ve Haziran 2019'da sona eren Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde kasıtlı olarak ayak, bacak, diz ve uyluk kısmı hedef alınan Filistinliler, felç, ampütasyon (uzuv kesilmesi) ve engelli durumuna düşme gibi kalıcı sakatlıklarla mücadele ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail güçlerinin barışçıl gösterilere yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilerinden 158'i engelli kaldı.

Öte yandan Filistin İstatistik Merkezinin 2019'da yayımladığı rapora göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle engelli sayısı 48 bine yaklaştı.