İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç, ramazan davulculuğunu koltuk değnekleriyle sürdürüyor - Son Dakika

İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç, ramazan davulculuğunu koltuk değnekleriyle sürdürüyor

23.04.2021 14:03
İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç, ramazan davulculuğunu koltuk değnekleriyle sürdürüyor, System.String[]

İsrail'in Gazze sınırındaki saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazzeli genç, uzun yıllardır gönüllü olarak yaptığı ramazan davulculuğunu bırakmadı.

İsrail'in Gazze sınırındaki saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazzeli genç, uzun yıllardır gönüllü olarak yaptığı ramazan davulculuğunu bırakmadı.

Filistinli Heysem Nasr, 3 yıl önce Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, İsrail güçlerinin ölçüsüz müdahalesi sonucu sağ bacağını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan 22 yaşındaki Gazzeli genç, engeline rağmen gönüllü olarak yaptığı davulculuk mesleğini sürdürüyor. Mesaisi gece vakti başlayan Nasr, sokaklarda davul çalıp mani söyleyerek halkı sahura kaldırıyor.

Filistinli Nasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de Gazze sınırında barışçıl gösterilere katıldığı sırada İsrail askerleri tarafından hedef alındığını ve bacağından yaralandığını belirtti.

Bacağının geçirdiği operasyonlara rağmen kurtarılamadığını ve ampute edildiğini söyleyen Nasr, uzun yıllardır yaptığı ramazan davulculuğunu bacağı kesildikten sonra da bırakmadığını söyledi.

"Bu gelenek insanlara mübarek ayda ayrı bir sevinç katıyor"

Nasr, ramazan geleneği davulculuğun teknolojik gelişmelerle birlikte yok olmak üzere olduğuna dikkati çekerek, "Gelenek ve göreneklerimizden biri olan bu mesleği, insanların ve çocukların zihninde canlı tutmak istiyorum. Bu gelenek, insanlara mübarek ayda ayrı bir sevinç katıyor. Balkonlardan beni gören çocuklar mutlu oluyor." dedi.

Ekonomik açıdan zor durumda olmasına rağmen gönüllü ve ücretsiz bir şekilde bu işi yaptığını anlatan Nasr, daha önce 10 kişiden oluşan ailesinin geçimini temin edebilmek için inşaatlarda çalıştığını, ancak İsrail saldırısının ardından bacağı kesilince işini bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Nasr, evlerinin de kira olması nedeniyle Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan yardımın yeterli gelmediğini ve zor ekonomik koşullar altında yaşadıklarını söyledi.

Kendisi ve ailesi için her zaman onurlu bir hayat istediğine dikkati çeken Nasr, koltuk değneklerine ihtiyaç duymadan yürümesini sağlayacak bir protez bacağa kavuşmayı hayal ettiğini aktardı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde 30 Mart 2018'de başlayan ve Haziran 2019'da sona eren Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde kasıtlı olarak ayak, bacak, diz ve uyluk kısmı hedef alınan Filistinliler, felç, ampütasyon (uzuv kesilmesi) ve engelli durumuna düşme gibi kronik veya kalıcı sakatlıklarla mücadele ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail güçlerinin, barışçıl gösterilerde düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinlilerinden 158'i ampütasyon geçirdi.

Öte yandan Filistin İstatistik Merkezinin 2019'da yayımladığı rapora göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle engelli sayısı 48 bine yaklaştı.

Engelli, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç, ramazan davulculuğunu koltuk değnekleriyle sürdürüyor - Son Dakika


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