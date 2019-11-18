İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteciyle dayanışma kampanyası

İşgal altındaki Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek için sosyal medyada başlatılan "tek gözünü kapat" eylemine destek çığ gibi büyüyor.

Filistinli gazetecilerin sosyal medyada "Muaz'ın Gözü" etiketiyle başlattıkları kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü. Gazetecilerin, meslektaşlarının uğradığı saldırıya dikkati çekmek için sol gözlerini bantlayarak veya elleriyle kapatarak paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyaya damgasını vurdu.

Başta Arap ve yabancı gazeteciler olmak üzere kampanyaya, siyasiler ve sporcular da destek verdi. Sosyal medyada "Muaz'ın Gözü" etiketiyle Arapça ve İngilizce yapılan bu paylaşımlar geniş yankı uyandırdı.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den kampanyaya fotoğraflı destek

Kampanyaya destek veren Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda sol gözünü eliyle kapattığı bir fotoğrafına yer verdi.

Muaz'a acil şifa dileklerinde bulunan Iştiyye, mesajında şunları kaydetti:

"İşgalciler, suçlarının belgelenmesini önlemek için Muaz'ın gözünü hedef aldı. Gözlerimiz Muaz'ın gözü. Hakikatin gözü kapatılmayacak."

"Hepimiz Muaz'ın gözüyüz"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi de kampanyaya destek veren isimlerden.

Sol gözünü kapattığı bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Aşravi, "Muaz, işgalcilerin işlediği suçların hayat boyu tanığı olarak kalacak. Hepimiz Muaz'ın gözüyüz." ifadelerini kullandı.

FKÖ'ye bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf da Facebook hesabından, çalışma arkadaşlarıyla birlikte sol gözlerini kapatarak çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Yabancı gazeteciler ve sporculardan kampanyaya destek

Kampanyaya Katar merkezli Aljazeera Medya Ağı'nın yanı sıra yabancı gazeteciler, sporcular ve Filistinli çocuklar da destek verdi.

Söz konusu kişiler sol gözlerini elleriyle kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Filistinli foto muhabiri Muaz'a destek olmaya çalıştı.

Muaz için Batı Şeria ve Gazze'de dayanışma gösterileri

Öte yandan 15 Kasım Cuma günü Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ettiği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek için gösteriler yapıldı.

Batı Şeria ve Gazze'de düzenlenen gösterilere katılan yüzlerce Filistinli sol gözlerini elleriyle kapatarak İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti.

Filistin Gazeteciler Sendikası da yaptığı yazılı açıklamada, ilgili tüm uluslararası kurumlara "savaş suçu sayılan gazetecilere yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Sendikanın 7 Temmuz'da yayımlanan raporunda, 2019'un başından bu yana 600 Filistinli gazetecinin görevleri sırasında İsrail güçlerinin ihlallerine maruz kaldığı kaydedilmişti.