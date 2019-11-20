Son Dakika Haberleri: İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteciye Tunuslu meslektaşlarından destek
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İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteciye Tunuslu meslektaşlarından destek

6 saat önce

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, işgal altındaki Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek gösterisi düzenledi.

İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteciye Tunuslu meslektaşlarından destek, System.String[]

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, işgal altındaki Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek gösterisi düzenledi.

Başkent Tunus'taki sendika binası önünde toplanan gazeteciler, sol gözlerini bandajlayarak Amarna'ya destek mesajları gönderdi.

Gazeteciler ayrıca Filistinli foto muhabiri Amarna'nın sol gözü bandajlı resminin bulunduğu ve altında "Biz hakikatin gözüyüz", "Hakikatin gözü karartılamaz" yazan dövizler taşıdı.

Gösteri öncesi sendika binasında Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail Fahum, Filistin Büyükelçiliği temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

"İşgalcilerin suçlarını belgeleyen hakikatin gözü hedef alındı"

Basın toplantısında konuşan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci el-Bağuri, Filistinli foto muhabiri Amarna'nın maruz kaldığı durumu, "işgalcilerin suçlarını belgeleyen hakikatin gözünün hedef alınması" olarak nitelendirdi.

Bağuri, öldürme ve yıkım eylemlerine karışan İsrailli yetkililerin yargılanması için Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle temasa geçtiklerini aktardı.

İsrail'in bir yıl içinde 600 gazeteciyi hedef aldığına işaret eden Bağuri, Tunus parlamentosuna İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak için dünyadaki tüm parlamentolarla birlikte sorumluluk almaları ve harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

"İsrail'in hesap vermesi gerekir"

Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail Fahum da İsrail'in işlediği suçların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Fahum, "İsrail yasa dışı bir oluşumdur ve hesap vermesi gerekir. İsrail gelecek dönemde Filistin halkını korkutarak, yıkımlar yaparak ve tehcir ederek gerginliği daha da tırmandıracaktır." dedi.

Foto muhabiri Muaz Amarna, 15 Kasım'da İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde yaralanmıştı.

Amarna'ya destek için sosyal medyada "tek gözünü kapat" eylemi başlatılmış, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda sol gözünü eliyle kapattığı bir fotoğrafına yer vermişti.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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