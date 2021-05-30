Üye Girişi
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş - Son Dakika

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş

30.05.2021 11:04
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş, System.String[]

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir, son çizdiği ve yarım kalan resmine Türk bayrağını da eklemiş.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir, son çizdiği ve yarım kalan resmine Türk bayrağını da eklemiş.

İsrail'in Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetti. Ölüm bombalarının hedefi olan masum çocuklardan biri de 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rafif'di.

Rafif ve ailesi, 17 Mayıs'ta evlerinin bahçesinde öğle yemeği yerken yakındaki bir iş merkezine düzenlenen saldırıyla sarsıldı.

Bombadan ayrılan şarapnel parçaları Rafif ve amcası Ziyad Ebu Dayir'i hayattan kopardı.

9 çocuklu Dayir ailesinin en sevecen çocuğu olarak bilinen Rafif'ten geriye, çizdiği resimler ve kalemlerinin yanı sıra mutlu günlerde çekilen birkaç kare fotoğraf kaldı.

Çizdiği resim yarım kaldı

Rafif, son çizdiği ve hayatını kaybetmesi nedeniyle yarım kalan resminde, evlerinin karşısındaki binanın henüz vurulmadan önce İsrail saldırılarında bir kısmının yıkıldığını hayal etmiş.

Ölümüne sebep olan saldırıyı içine doğmuş gibi resmeden Rafif, bir kısmı yıkılan binanın yanına bazı Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin bayrağını eklemiş.

Rafif ve amcası Ziyad'ı hayattan koparan saldırının üzerinden günler geçmesine rağmen Dayir ailesine ait evde, izleri ve dehşeti bugünkü gibi taze.

Evin bahçesinde yarım kalan yemek sofrası, patlamanın etkisiyle dağılan ramazan ayına ait süslemeler, İsrail saldırılarının Gazze'deki Filistinli ailelere yaşattığı dehşeti gözler önüne seriyor.

Bahçenin girişine park edilen ve patlamanın şiddetiyle hurdaya dönen araç, saldırının şiddetini ortaya koyuyor.

Doğum gününden bir hafta önce hayatını kaybetti

Rafif'in amcası Halid Ebu Dayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin doğum gününden 7 gün önce yaşamını yitirdiğini belirtti.

Babası Mürşit ile annesi Maha'nın 9 çocuğu içinde en çok sevdiği evlatlarının Rafif olduğunu aktaran Ebu Dayir, şunları söyledi:

"Rafif, çok güzel bir kızdı. Ailesinin gözdesiydi. Henüz 11 yaşındaydı. Çok sıcak kanlı, tatlı bir kız çocuğuydu. Babasına doktor olup çocukları tedavi etmek istediğini söylüyordu. Ancak hayali gerçekleşmedi."

Saldırının üzerinden neredeyse iki hafta geçtiğini, annesi ve babasının evlat acısı nedeniyle hala kimseyle görüşmeye dayanamadığını ifade eden Ebu Dayir, "Biz çok güzel bir çocuğu kaybettik. Yaklaşık iki haftadır şoke olmuş durumdayız. Babası konuşamıyor, kimseyi görmeyi dayanamıyor, annesi aynı şekilde. Gün boyunca oturup ağlıyor. Bir çocuğumuzu kaybettik ne diyeceğimizi ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Rafif'in resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ebu Dayir, "Şehit olduğu anda garip bir durum yaşanmıştı. Rafif, vurulurken şarapnel parçalarının fırladığı onun ve amcasının şehadetine neden olan bu binayı çiziyor. Tam olarak vurulmadan bir saat kadar önce binayı resmediyor." diye konuştu.

İsrail'in 15 Mayıs'ta kardeşinin evinin bulunduğu Vahdet Caddesi'nde bir başka bölgeyi bombaladığını ve bu saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Ebu Dayir, şöyle devam etti:

"Bu şehit olanlar arasında iki çocuk Rafif'in sınıf arkadaşıydı. Rafif bundan dolayı çok hüzünlüydü ve ağlıyordu. Kardeşim Ziyad da evlerine sığındıktan sonra Rafif hüzünlü bir şekilde oturup bu binayı çiziyor. Artık zihninde ne belirdi bilmiyoruz, bu binayı alt kısmından eksik ya da vurulmuş gibi çizmiş. Acaba bu binanın vurulacağını biliyor muydu, bilemiyoruz."

"İsrail hayalini tamamlamasına izin vermedi"

Ebu Dayir, yeğeninin çizdiği resmin İsrail saldırısı nedeniyle yarım kaldığını belirterek, "Rafif aynı şekilde, bu çiziminde Türk bayrağı ile bazı Arap ülkelerinin bayraklarına da yer vermiş. Ailecek Türkiye'yi çok seviyoruz. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülke bayrakları. Bazı bayraklar ise yarıda kalmış. O sırada annesi ona 'Hadi kızım gel yemeğini ye sonra tamamlarsın çizimini' diyor. Ancak İsrail, yandaki binayı hedef alarak Rafif'in hayalini tamamlamasına izin vermedi." diye konuştu.

İsrail saldırılarında 66 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Ebu Dayir, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu çocuklar hangi suçtan dolayı öldürüldü. Ben 'İsrail devletine' soruyorum, insan haklarını savunduğunu iddia eden bu devlete soruyorum. Sen bu çocukları öldürdün. Bu çocuklar senin vuracağını duyurduğun hedefler arasında mıydı? 'İsrail devletine' aralarında Rafif'in de bulunduğu bu 66 çocuğu neden öldürdüğünü soruyorum? Sadece buna cevap versin. Bu yetiştirdiğimiz ciğer parelerimiz neden öldürüldü?"

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş

İsrail, Gazze, Arap, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm Mustafa Cengiz: Ben seçimleri değil, Galatasaray'ın borcunu düşündüm Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor Nasıl normalleşeceğiz? 1 Haziran sonrasının ele alınacağı Kabine, yarın toplanıyor İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü Pasta yarışması diye gittiği yerden sürpriz evlilik teklifi ile döndü Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
F.Bahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin F.Bahçe'de transfer telefonunun başında yeni isim var: Alo, ben Selçuk ağabeyin         
11:05
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti         
09:36
YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti YouTube hesabından yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, yine mekan değişikliğine gitti         
09:00
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum         
00:28
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi         
23:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 11:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement