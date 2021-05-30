İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli kız çocuğu, çizdiği son resimde Türk bayrağına da yer vermiş - Son Dakika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rafif Ebu Dayir, son çizdiği ve yarım kalan resmine Türk bayrağını da eklemiş.

İsrail'in Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetti. Ölüm bombalarının hedefi olan masum çocuklardan biri de 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rafif'di.

Rafif ve ailesi, 17 Mayıs'ta evlerinin bahçesinde öğle yemeği yerken yakındaki bir iş merkezine düzenlenen saldırıyla sarsıldı.

Bombadan ayrılan şarapnel parçaları Rafif ve amcası Ziyad Ebu Dayir'i hayattan kopardı.

9 çocuklu Dayir ailesinin en sevecen çocuğu olarak bilinen Rafif'ten geriye, çizdiği resimler ve kalemlerinin yanı sıra mutlu günlerde çekilen birkaç kare fotoğraf kaldı.

Çizdiği resim yarım kaldı

Rafif, son çizdiği ve hayatını kaybetmesi nedeniyle yarım kalan resminde, evlerinin karşısındaki binanın henüz vurulmadan önce İsrail saldırılarında bir kısmının yıkıldığını hayal etmiş.

Ölümüne sebep olan saldırıyı içine doğmuş gibi resmeden Rafif, bir kısmı yıkılan binanın yanına bazı Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin bayrağını eklemiş.

Rafif ve amcası Ziyad'ı hayattan koparan saldırının üzerinden günler geçmesine rağmen Dayir ailesine ait evde, izleri ve dehşeti bugünkü gibi taze.

Evin bahçesinde yarım kalan yemek sofrası, patlamanın etkisiyle dağılan ramazan ayına ait süslemeler, İsrail saldırılarının Gazze'deki Filistinli ailelere yaşattığı dehşeti gözler önüne seriyor.

Bahçenin girişine park edilen ve patlamanın şiddetiyle hurdaya dönen araç, saldırının şiddetini ortaya koyuyor.

Doğum gününden bir hafta önce hayatını kaybetti

Rafif'in amcası Halid Ebu Dayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin doğum gününden 7 gün önce yaşamını yitirdiğini belirtti.

Babası Mürşit ile annesi Maha'nın 9 çocuğu içinde en çok sevdiği evlatlarının Rafif olduğunu aktaran Ebu Dayir, şunları söyledi:

"Rafif, çok güzel bir kızdı. Ailesinin gözdesiydi. Henüz 11 yaşındaydı. Çok sıcak kanlı, tatlı bir kız çocuğuydu. Babasına doktor olup çocukları tedavi etmek istediğini söylüyordu. Ancak hayali gerçekleşmedi."

Saldırının üzerinden neredeyse iki hafta geçtiğini, annesi ve babasının evlat acısı nedeniyle hala kimseyle görüşmeye dayanamadığını ifade eden Ebu Dayir, "Biz çok güzel bir çocuğu kaybettik. Yaklaşık iki haftadır şoke olmuş durumdayız. Babası konuşamıyor, kimseyi görmeyi dayanamıyor, annesi aynı şekilde. Gün boyunca oturup ağlıyor. Bir çocuğumuzu kaybettik ne diyeceğimizi ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Rafif'in resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ebu Dayir, "Şehit olduğu anda garip bir durum yaşanmıştı. Rafif, vurulurken şarapnel parçalarının fırladığı onun ve amcasının şehadetine neden olan bu binayı çiziyor. Tam olarak vurulmadan bir saat kadar önce binayı resmediyor." diye konuştu.

İsrail'in 15 Mayıs'ta kardeşinin evinin bulunduğu Vahdet Caddesi'nde bir başka bölgeyi bombaladığını ve bu saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Ebu Dayir, şöyle devam etti:

"Bu şehit olanlar arasında iki çocuk Rafif'in sınıf arkadaşıydı. Rafif bundan dolayı çok hüzünlüydü ve ağlıyordu. Kardeşim Ziyad da evlerine sığındıktan sonra Rafif hüzünlü bir şekilde oturup bu binayı çiziyor. Artık zihninde ne belirdi bilmiyoruz, bu binayı alt kısmından eksik ya da vurulmuş gibi çizmiş. Acaba bu binanın vurulacağını biliyor muydu, bilemiyoruz."

"İsrail hayalini tamamlamasına izin vermedi"

Ebu Dayir, yeğeninin çizdiği resmin İsrail saldırısı nedeniyle yarım kaldığını belirterek, "Rafif aynı şekilde, bu çiziminde Türk bayrağı ile bazı Arap ülkelerinin bayraklarına da yer vermiş. Ailecek Türkiye'yi çok seviyoruz. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülke bayrakları. Bazı bayraklar ise yarıda kalmış. O sırada annesi ona 'Hadi kızım gel yemeğini ye sonra tamamlarsın çizimini' diyor. Ancak İsrail, yandaki binayı hedef alarak Rafif'in hayalini tamamlamasına izin vermedi." diye konuştu.

İsrail saldırılarında 66 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Ebu Dayir, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Bu çocuklar hangi suçtan dolayı öldürüldü. Ben 'İsrail devletine' soruyorum, insan haklarını savunduğunu iddia eden bu devlete soruyorum. Sen bu çocukları öldürdün. Bu çocuklar senin vuracağını duyurduğun hedefler arasında mıydı? 'İsrail devletine' aralarında Rafif'in de bulunduğu bu 66 çocuğu neden öldürdüğünü soruyorum? Sadece buna cevap versin. Bu yetiştirdiğimiz ciğer parelerimiz neden öldürüldü?"