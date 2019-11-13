Son Dakika Haberleri: İsrail saldırısında ölen baba ve 2 oğlun cenazesi toprağa verildi
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İsrail saldırısında ölen baba ve 2 oğlun cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Rafet Ayyad ve oğulları İslam ve Emir Ayyad'ın cenazesi toprağa verildi.

İsrail saldırısında ölen baba ve 2 oğlun cenazesi toprağa verildi, System.String[]

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Rafet Ayyad ve oğulları İslam ve Emir Ayyad'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenazeler, Gazze'nin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki evlerinden alınarak Hasan el-Benna Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ve iki oğlunun naaşları mahalledeki kabristana defnedildi.

Cenaze törenine katılan yüzlerce Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar atarak, direniş gruplarından İsrail'in saldırılarına karşılık vermelerini istedi.

Baba Rafet Ayyad ve 2 oğlu, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, saldırıda Baha Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Kudüs Seriyyeleri, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac'ın, Kudüs Seriyyeleri'nin yönetici kadrosundan olduğunu belirtmişti.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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