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İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazzeli çocuk: "Babamı Kur'an okurken şehit ettiler" - Son Dakika

İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazzeli çocuk: "Babamı Kur'an okurken şehit ettiler"

31.05.2021 11:45
İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazzeli çocuk:

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed Ebu Dayir (17) aynı saldırıda babası Ziyad'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed Ebu Dayir (17) aynı saldırıda babası Ziyad'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in 17 Mayıs'taki saldırısında yaşamını yitiren Ziyad, eşi ve tek çocuğu Muhammed ile Gazze'nin Vahdet Caddesi'ndeki evlerinde ikamet ediyordu.

???????Ziyad'ın evi, 15 Mayıs'ta İsrail uçaklarının vurduğu ve 43 kişiye mezar olan Ebu Avf ailesinin kaldığı binanın çok yakınındaydı.

Bunun üzerine Ziyad, daha güvenli olduğu düşüncesiyle eşi ve oğlunu da alarak kardeşi Mürşit'in aynı caddedeki evine sığındı.

Daha güvenli gördüğü kardeşinin evinde hayatını kaybetti

Ebu Dayir ailesi, bahçede öğle yemeği yedikleri sırada evlerinin yakınındaki bir iş merkezini hedef alan saldırıyla sarsıldı.

Yakındaki binaya atılan bombadan kopan şarapnel parçaları Ziyad ve kardeşinin kızı Rafif'i (11) hayattan kopardı.

Ziyad'ın oğlu Muhammed, babası ve kuzeninin ölümüne neden olan saldırı anını AA muhabirine anlattı.

Ebu Avf ailesinin kaldığı binanın bombalanmasından sonra amcası Mürşit'in evine sığındıklarını belirten Muhammed, "Burası bize göre daha güvenliydi. Çünkü çevrede okul vardı, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün temsilciliği vardı, uluslararası kuruluşlar vardı. Ayrıca amcamın evinin çevresinde çok yüksek bina da yoktu. Biz de buraya geldik." dedi.

Saldırı evin bahçesinde yemek yerken geldi

Saldırının amcasının evine sığınmalarından 2 gün sonra, öğle yemeği yedikleri sırada yaşandığını dile getiren Muhammed, şöyle konuştu:

"Elektrikler kesilmişti. Biz de gün ışığında dışarıda yemek yemeğe çıkmıştık. Sofrayı kurmuştuk, her şey hazırdı. Babam Ziyad da Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sofranın yanındaki koltukta oturuyordu. Babama 'hadi gel yemek yiyelim' dedik, birkaç defa çağırdık. O da okuduğu sayfasını bitirip geleceğini söyledi. Aradan bir, bir buçuk dakika kadar zaman geçmemişti ki ortalığı kara bir toz bulutu kapladı. Büyük bir patlama meydana geldi."

Saldırının hiçbir uyarı olmaksızın yapıldığını ve patlamanın etkisiyle çevreden üzerlerine taşlar yağdığını anlatan Muhammed, "O kara toz bulutu kaybolduktan sonra etrafımda kime baksam, amca çocuklarımdan her birinden ayrı kanlar akıyordu. Nereye baksam orada kan vardı. Babamın Kur'an okuduğu yere gittiğimde, bir şarapnel parçasının arkadan kafasına saplandığını gördüm. Babamı Kur'an okurken şehit ettiler, oracıkta şehit olmuştu. Çığlıklar atmaya başladım. Kendimi bir an rüyada sandım." ifadelerini kullandı.

"Benden hayattaki tek dayanağımı aldılar"

Babasının kendisiyle arkadaş gibi olduğunu söyleyen ve yaşadığı acıya rağmen şükrü dilinden düşürmeyen Muhammed, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babamı şehit edenlere 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir' diyorum. Siz benden hayattaki tek dayanağımı aldınız. Ben babamın tek çocuğuydum. Babam benimle arkadaş gibiydi, canımdı, ruhumdu, benim her şeyimdi. Beni böyle bir başıma yetim bıraktınız. Onun benden başka kimsesi yoktu, benim de ondan başka kimsem yoktu. Maalesef onu benden aldılar."

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarında Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırı, İsrail, Şehit, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırısından yaralı kurtulan Gazzeli çocuk: 'Babamı Kur'an okurken şehit ettiler' - Son Dakika


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