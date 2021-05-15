İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti - Son Dakika

İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti

15.05.2021 13:00

İsrail, Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. Son olarak Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beit Hanoun'daki ailelerin evleri, atılan bombalarla yerle bir oldu. 10 Mayıs'tan beri devam eden saldırılarda 139 Filistinli yaşamını yitirirken, 950 Filistinli ise yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

İsrail uçakları ve topçuları tarafından bombalanan Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Hanoun'daki evlerinin enkazı görüntülendi. Evleri enkaza dönen aileler, İsrail ordusunun saldırılarına isyan etti.

Zalim İsrail saldırılarına devam ediyor! Bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gazze sokaklarında büyük yıkıma yol açan İsrail saldırıları sonrasında, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bölgede az sayıda iş makinesinin, halka tehlike yaratmaması için yıkıntıları temizlediği görüldü.

Zalim İsrail saldırılarına devam ediyor! Bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

139 KİŞİ ÖLDÜ, 950 KİŞİ YARALANDI

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli öldü, 950 Filistinli yaralandı.

Zalim İsrail saldırılarına devam ediyor! Bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

NE OLDU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. İsrail'n gece boyunca bombardımana tuttuğu Gazze'de can kaybı her geçen saniye artıyor.

Zalim İsrail saldırılarına devam ediyor! Bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü
Zalim İsrail saldırılarına devam ediyor! Bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü
Zalim İsrail saldırılarına devam ediyor! Bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü
Zalim İsrail saldırılarına devam ediyor! Bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü
İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti

İsrail, İsyan, Mayıs, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti - Son Dakika Dünya


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