İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı

19.02.2023 09:38

- İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin başkenti Şam'da bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

- İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı

ŞAM - İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin başkenti Şam'da bir apartmanı hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da sivil yerleşim bölgesini hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gece saatlerinde Kafr Sousa bölgesine düzenlenen saldırıda bir apartman vuruldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1'i asker ve 4'ü sivil olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. İsrail, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: İHA
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da apartmanı hedef aldı: 5 ölü, 15 yaralı İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da apartmanı hedef aldı: 5 ölü, 15 yaralı Afrika Birliği: İsrail gözlemci ülke olarak birliğe henüz kabul edilmedi Afrika Birliği: İsrail gözlemci ülke olarak birliğe henüz kabul edilmedi ABD'li kurtarma ekibi, ülkesine dönüyor ABD'li kurtarma ekibi, ülkesine dönüyor

Suriye, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Şam'da apartmanı vurdu: 5 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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