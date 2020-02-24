İsrail Şam'da hava saldırısı düzenledi, iki İslami Cihad üyesi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail Şam'da hava saldırısı düzenledi, iki İslami Cihad üyesi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

İsrail Şam'da hava saldırısı düzenledi, iki İslami Cihad üyesi hayatını kaybetti

6 saat önce

İsrail Şam'da hava saldırısı düzenledi, iki İslami Cihad üyesi hayatını kaybetti

İsrail Şam'da hava saldırısı düzenledi, iki İslami Cihad üyesi hayatını kaybetti, System.String[]

İsrail ordusu, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Suriye'deki hedeflerine hava saldırısı düzenledi.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki "Adliye" bölgesinde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere bir dizi saldırı düzenlediğini belirtti.

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İsrail, Şam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:57 
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