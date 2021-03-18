- İsrail, Şam'ı vurdu - Son Dakika

- İsrail, Şam'ı vurdu
18.03.2021 00:09
- İsrail, Şam'ı vurdu İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da füze saldırısı gerçekleştirdi.
- İsrail, Şam'ı vurdu
ŞAM - İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da füze saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail, gece saatlerinde kontrolündeki Golan Tepeleri'nden Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik bir füze saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü veya yaralıya ilişkin bilgi verilmezken bölgede büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinden sonra art arda küçük patlamaların olduğu da aktarıldı.
Suriye basını, atılan füze Suriye Hava Savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, İsrail'in İran müttefikine ait 2 mühimmat deposunu hedef aldığını kaydetti.
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