İsrail, Şam'ı vurdu - Son Dakika

İsrail, Şam'ı vurdu

İsrail güçleri, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, gece saatlerinde Golan Tepeleri'nden Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı düzenledi. Olayın ardından sosyal medyada açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri, "Suriye topraklarından, İsrail güneyinde yer alan Negev bölgesine bir füzenin fırlatmasına yanıt vererek, Suriye'ye yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail'in fırlattığı füze Şam'ın yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Dmeir kasabasındaki hava savunma sistemine isabet ettiğini duyurdu. İsrail tarafından atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği açıklandı. Saldırın isabet ettiği üste maddi hasar meydana gelirken yaralı olduğu ifade edildi. (Abu Mucahit El Halebi/İHA)

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