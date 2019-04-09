Son Dakika Haberleri: İsrail sandık başında, anketler Netanyahu'ya işaret ediyor

İsrail sandık başında, anketler Netanyahu'ya işaret ediyor

29 dakika önce

İsrail'de 41 partinin katıldığı seçimler için oy verme süreci başladı.

İsrail sandık başında, anketler Netanyahu'ya işaret ediyor, System.String[]
İsrail'de 41 partinin katıldığı seçimler için oy verme süreci başladı. Anketler Başbakan Netanyahu'nun yarışı önde bitireceğine işaret ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:09 

İsrail, Ekonomi
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