İsrail sandık başında, anketler Netanyahu'ya işaret ediyor
29 dakika önce
İsrail'de 41 partinin katıldığı seçimler için oy verme süreci başladı.
İsrail
'de 41 partinin katıldığı seçimler için oy verme süreci başladı. Anketler Başbakan Netanyahu'nun yarışı önde bitireceğine işaret ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:09
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