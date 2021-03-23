İsrail sandık başında; seçim anketleri koalisyon bekliyor

İsrail halkı, 2 yıl içinde 4'üncü kez sandığa giderek, genel seçimde bugün oy kullanmaya başladı. Likud Partisi lideri ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşısında en güçlü rakip, merkez Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid gösteriliyor. Seçimlerde 37 parti yarışacak. Seçim anketleri, yolsuzluk davalarıyla oy kaybettiği belirtilen Likud Partisi lideri Başbakan Netanyahu'nun yürüttüğü koronavirüs aşı kampanyası ile bazı Arap ülkeleriyle yaptığı "normalleşme" anlaşmalarına güvendiğini ancak diğer yandan rakibi merkez Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid'in de İsrail parlamentosu Knesset'te 61 sandalye kazanarak üstünlük sağlamayacağını gösterdi. İsrail'de anketler, hükümetin bir kez daha koalisyon ile gerçekleşeceği yönünde sonuç verirken seçmenlerin yüzde 15'inin kararsız olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun, İsrail'in 9,3 milyon insanına yetecek kadar aşı sağlamak için hızlı şekilde lobi çalışması yaparak sadece 3 ayda yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin aşılanmasını sağladığı için oylarının yükselmesi bekleniyor.Seçim sonucunda koalisyon veya birlik hükümeti kurulamazsa 5'inci tur seçime gidilecek.