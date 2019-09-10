Son Dakika Haberleri: İsrail savaş uçakları, filistin'de birçok noktayı bombaladı
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İsrail savaş uçakları, filistin'de birçok noktayı bombaladı

1 saat önce

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde birkaç noktayı bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, filistin'de birçok noktayı bombaladı, System.String[]
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde birkaç noktayı bombaladığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerinde Beit Hanoun'un doğusu, Beit Lahiya'nın kuzeyi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde belirli hedefleri bombaladı.

Ayrıca haberde, İsrail Kuvvetleri'nin, Gazze'den sınıra yakın yerleşim yerlerine fırlatılan füzelere karşılık olarak bombaladığını iddia ettiğine yer verildi.


Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
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