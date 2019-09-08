Son Dakika Haberleri: - İsrail Savaş Uçakları Gazze'de 4 Askeri Noktaya Saldırdı
Son Dakika Güncel Haber

- İsrail Savaş Uçakları Gazze'de 4 Askeri Noktaya Saldırdı

56 dakika önce

- İsrail savaş uçakları Gazze'de 4 askeri noktaya saldırdıGAZZE - İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait 4 mevziyi vurdu.

- İsrail savaş uçakları Gazze'de 4 askeri noktaya saldırdı

GAZZE - İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait 4 mevziyi vurdu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece saatlerinde Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 4 noktaya hava saldırıları düzenledi. Filistinli kaynaklar, saldırıda yaralanan ya da ölen olmadığını açıkladı.

İsrail ordusu dün, Gazze'den gönderilen bir insansız aracının İsrail tarafındaki askeri bir araca patlayıcı madde attığı ve askeri aracın hafif şekilde zarar gördüğünü bildirmişti. İsrail güçleri Gazze'den yapılan İHA saldırısına karşılık olarak Gazze'nin Refah kentinde Hamas'a ait gözlem noktasına topçu saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sayıştay'dan bomba iddia: İSKİ'de bir kilometre yol yapan araca 42 bin lira yakıt gideri gösterildi
Son dakika: MSB duyurdu: TSK ve ABD ilk ortak kara devriyesine başladı Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Son Dakika: Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 10:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İsrail Savaş Uçakları Gazze'de 4 Askeri Noktaya Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]