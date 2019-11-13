Son Dakika Haberleri: İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı
Son Dakika 3. Sayfa İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı - Son Dakika

İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı

6 saat önce

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evini hedef alarak yıktı.

İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı, System.String[]

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evini hedef alarak yıktı.


İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde Filistinli Ebu Hadyd ailesinin evini hedef aldı. İsrail saldırısında evin tamamen yıkıldığı bölgede hasar meydana geldiği belirtildi.


Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana İsralil'in düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. - GAZZE

İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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