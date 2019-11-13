Son Dakika Haberleri: - İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı
Son Dakika Güncel - İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı - Son Dakika

- İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı

6 saat önce

- İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldıGAZZE - İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evini hedef alarak yıktı.

- İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı

GAZZE - İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evini hedef alarak yıktı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde Filistinli Ebu Hadyd ailesinin evini hedef aldı. İsrail saldırısında evin tamamen yıkıldığı bölgede hasar meydana geldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana İsralil'in düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

- İsrail savaş uçakları Gazze'de evi hedef aldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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