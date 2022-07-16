İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

16.07.2022 17:57

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısı ile orta kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda Hamas'a ait iki noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneybatısı ile orta kesimindeki En-Nuseyrat Kampı'nda Hamas'a ait iki noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesi ile silah üretimi yapılan iki ayrı noktayı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Roket imalathanesinin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika! İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu Son dakika! İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu Son dakika haber! İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısını vurdu Son dakika haber! İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısını vurdu
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
17:23 81 yaşındaki adam ile 7 yaşındaki torunu evlerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti
16:49 Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir
16:34 Uzmanlar "Sessiz bir katil" ifadelerini kullanıyor! Avrupa çok zor durumda
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 18:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement