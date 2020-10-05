Son dakika haberleri: İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir mevziyi vurdu - Son Dakika

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Filistin'in Gazze kentindeki Refah bölgesinde İsrail'e ait savaş uçakları, Hamas'a ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail uçaklarının en az iki füze fırlattığını ve saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını aktardı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'in güneyine fırlatılan bir roket nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

-İHA-