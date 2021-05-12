İsrail savaş uçakları, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini vuruyor - Son Dakika

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde de Gazze şehir merkezinde hava saldırılarını devam ettirdi. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri büyük hasar gördü. Bir çok araç da kullanılmaz hale geldi.

İsrail, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına şiddetli saldırılar düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları bir kaç dakika içinde bıraktığı onlarca bombayla Gazze Şeridi'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde çok sayıda noktayı hedef aldı.