İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyine biz dizi hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney kesimlerindeki farklı yerlere biz dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki tarım arazilerine ve farklı yerlere düzenlediği hava saldırısı sonucu hedef alınan yerlerin yakınındaki evlerde büyük hasar meydana geldi.

Olay yerlerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, saldırıda ölen ve yaralanan olup olmadığı konusu henüz bilinmiyor.

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait füzelerin üretildiği merkezi bir sahaya ve yine Hamas'ın deniz kuvvetlerine ait füzelerin üretildiği askeri bir sahaya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Hedef alınan iki yerin Gazze'nin orta kesiminde yer aldığı belirtilen açıklamada ayrıca silah üretiminin yapıldığı farklı yerlere de hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddeti artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi. İsrail'in Gazze'de 500'ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.