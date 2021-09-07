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İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu - Son Dakika

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu

07.09.2021 02:35

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu

GAZZE - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait bir füze üretim tesisine ve tüneller inşa etmek için kullanılan bir çimento fabrikasının bulunduğu askeri bir alana hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Saldırı sonucu büyük bir yangın çıktığı, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu

Hava Saldırısı, İsrail, Gazze, Savaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait iki mevziyi vurdu - Son Dakika


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