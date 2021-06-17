İkinci kez ateşkesi ihlal ettiler! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika

İsrail, geçtiğimiz aylarda Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıların ardından alınan ateşkes kararını ikinci kez bozdu. Geçtiğimiz haftalarda Gazze'ye saldırı gerçekleştiren İsrail, bugün de Gazze'ye yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

HEDEFLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.