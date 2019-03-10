İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı
1 saat önce
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.
İsrail
savaş uçakları, Gazze Şeridi
'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki Filistin
direnişine ait üç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze tıbbi kaynakları, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
İsrail ordusu, dün akşam Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atıldığını iddia etmişti. - GAZZE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:29 Kaynak: İHA
İsrail Polisinden, Kudüs'te Ordu Karşıtı Gösteri Düzenleyen Ortodoks Yahudilerine Sert Müdahale
Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı
Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 14 Ölü, 5 Yaralı