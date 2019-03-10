Son Dakika Haberleri: İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı

İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı

1 saat önce

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail Savaş Uçakları Gazze'ye Saldırdı, System.String[]
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki Filistin direnişine ait üç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Gazze tıbbi kaynakları, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail ordusu, dün akşam Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atıldığını iddia etmişti. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, 3. Sayfa
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