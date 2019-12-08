İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
6 saat önce
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:24 Kaynak: AA
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırıları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya beldesinin doğusunda bulunan Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevkiyi hedef aldı.
İsrail ordusu, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü duyurmuştu.
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