Son Dakika Haberleri: İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

6 saat önce

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu, System.String[]

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Gazze'den İsrail'e atılan 3 rokete karşılık savaş uçaklarımız ve helikopterlerimiz Gazze'de Hamas'a ait bazı terör hedeflerini vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de kentin kuzeyindeki Cebalya beldesindeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta 7 kez saldırıya maruz kaldı.

Ayrıca Gazze'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı, savaş helikopterleri tarafından fırlatılan 3 roketle hedef alındı.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı Gazze'den 3 roketin fırlatıldığını, Demir Kubbe Savunma Sistemi tarafından 2'sinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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