Son Dakika Haberleri: İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya başladı
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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya başladı

6 saat önce

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bulunan İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurmaya başladıklarını duyurdu.

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya başladı, System.String[]

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bulunan İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurmaya başladıklarını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız Gazze'deki İslami Cihad hedeflerini vurmaya başladı." ifadesine yer verildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bu sabah düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

İsrail bu sabah ayrıca İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine de operasyon düzenlemiş, saldırıda Accuri'nin oğlu yaşamını yitirmişti.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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