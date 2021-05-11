İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya devam ediyor - Son Dakika

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya devam ediyor

11.05.2021 01:22
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya devam ediyor, System.String[]

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nden yapılan roketli saldırıların ardından Gazze'de çeşitli bölgeleri vurmaya devam ediyor.

İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nden yapılan roketli saldırıların ardından Gazze'de çeşitli bölgeleri vurmaya devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nin ana girişi olan Kerem Şalom Geçidi'ni tüm geçişlere kapattı.

İsrail- Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Gazze'de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yer alan Deir Al-Balah'ın doğusunda Filistinli grupların bulunduğu iki bölgeyi ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseirat kampının batısını hedef aldığını bildirdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunis ve Refah'ta da bazı yerlerin vurulduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Abraj Al-Maqousi bölgesi ve El-Safina bölgesinin de hava saldırılarında hedef alındığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yaklaşık 150 roketin atıldığı öne sürülerek, hava savunma sistemlerinin düzinelerce roketi engellediği aktarıldı. İsrail ordusu ayrıca, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir tüneli bombaladığını ifade ederek, tünelde bazı Hamas üyelerinin olabileceğini iddia etti.

Netanyahu, güvenlik toplantısı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz ve diğer güvenlik danışmanları ile birlikte başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında artan şiddet olayları üzerine güvenlik toplantısı düzenledi.

"Surların Koruyucusu Operasyonu"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik yürütülen operasyonlara "Surların Koruyucusu Operasyonu" adını verdi. Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırıları nedeni ile Kerem Şalom Geçidi'ni kapattığını duyurdu. Gazze Şeridi'ne ana giriş olan geçidin insani yardım malzemeleri de dahil olmak üzere ikinci bir emre kadar tüm geçişlere kapatıldığı bildirildi.

Hamas'tan İsrail'e yeni ultimatom

Hamas, İsrail güçlerinin Tapınak Dağı'ndan yerel saatle 02.00'ye kadar geri çekilmemesi halinde İsrail'e büyük çaplı bir saldırı daha düzenleyeceği konusunda uyarıda bulundu. Hamas tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada ise, İsrail'in güvenlik güçlerini Tapınak Dağı ve Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nden yerel saatle 18.00'e kadar geri çekmemesi halinde saldırıya geçileceği bildirilmiş, Kudüs'teki çatışmalarda gözaltına alınan Filistinlilerin de 18.00'e kadar serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

Hava saldırılarında 8 Hamas üyesi öldürülmüştü

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında şu ana kadar 8 Hamas üyesinin öldürüldüğünü bildirmiş, saldırılarda ayrıca Hamas'a ait 2 roket rampası ve 2 karakolun imha edildiğini açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'de Hamas komutanı öldürülmüştü

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirilmişti. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü doğrulamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus basına verdiği demeçte, "Gazze'deki askeri hedeflere saldırmaya başladık. Tekrar ediyorum başladık" demişti.

Gazze'den Kudüs'e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş, roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin boş arazilere düştüğünü belirtmişti. - GAZZE

İsrail, Kudüs, Savaş, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurmaya devam ediyor - Son Dakika


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