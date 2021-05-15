İsrail savaş uçakları, Hamaslı yöneticinin evini bombaladı - Son Dakika

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye'nin de evini hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hamas yöneticilerinden Hayye'nin Tuffah Mahallesi'nde bulunan evi birkaç füzeyle yerle bir edildi.

Saldırı nedeniyle çevredeki sivil yerleşim alanları da büyük zarar görürken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sivil bir araç hedef alındı

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, seyir halindeki sivil bir aracı hedef alması sonucu aracın tamamen yandığı sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 40'ı çocuk 22'si kadın, 140 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1038'e yükseldi.