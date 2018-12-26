Son Dakika Haberleri: İsrail Savaş Uçakları Lübnan Hava Sahasını İhlal Etti

İsrail Savaş Uçakları Lübnan Hava Sahasını İhlal Etti

1 saat önce

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güney bölgelerinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

İsrail Savaş Uçakları Lübnan Hava Sahasını İhlal Etti, System.String[]
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güney bölgelerinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, yerel saatle 21.50'den itibaren ülkenin güneyindeki en-Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuşlarla saldırı imitasyonu yaptı.

Lübnan hava sahasını deniz tarafından ihlal eden İsrail savaş uçakları, ayrıca Sayda ve Sur kentlerine bağlı diğer bölgelerde de aynı şekilde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile geçen hafta başkent Beyrut'ta bir araya gelmesinin ardından BM'ye İsrail'in Lübnan'ın hava sahası ve kara suları ihlalleri konusunda sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:14 Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Dünya
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