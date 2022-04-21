İsrail Savaş Uçakları, Roket Saldırısına Karşılık Hamas'ın Gazze'deki Tesisini Bombaladı - Son Dakika

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları Çarşamba günü Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine atılan bir rokete karşılık, Gazze'nin orta kısmındaki İslami Direniş Hareketi'ne (Hamas) ait bir askeri tesisi bombaladı. Hamas güvenlik yetkilileri Xinhua'ya, tesisin ciddi şekilde hasar gördüğünü, ancak yaralanan olmadığını söyledi. Bu İsrail'in, topraklarına yönelik roket saldırıları nedeniyle iki günden kısa bir süre içinde Gazze'deki Hamas askeri tesislerine düzenlediği ikinci hava saldırısı oldu. Görgü tanıkları, askeri tesise yapılan saldırının ardından Gazze Şeridi'nin merkezinde çok sayıda patlama sesinin duyulduğunu ve militanların İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini anlattı.

Bir İsrail ordu sözcüsü de yaptığı açıklamada, hava saldırısının Gazze Şeridi'nden ülkenin güneyine atılan bir rokete karşılık düzenlendiğini ve saldırıda mal ve can kaybı olmadığını belirtti. Roket saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Filistinlilerle İsrail polisi arasında Cuma gününden bu yana Mescid-i Aksa yerleşkesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Onlarca İsrailli yerleşimci, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda ibadet etmek için cami yerleşkesine girmişti. Çatışmalar sırasında 200'den fazla Filistinli yaralandı, 300 Filistinli tutuklandı ve daha sonra çoğu serbest bırakıldı.