İsrail savaş uçakları, Şam yakınlarındaki İran hedeflerini vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail savaş uçakları, Şam yakınlarındaki İran hedeflerini vurdu - Son Dakika Dünya

İsrail savaş uçakları, Şam yakınlarındaki İran hedeflerini vurdu

6 saat önce

Suriye medyası, İsrail savaş uçaklarının Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu saldırının Suriye’deki İran hedeflerine yönelik gerçekleştiğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları, Şam yakınlarındaki İran hedeflerini vurdu, System.String[]

Suriye medyası, İsrail savaş uçaklarının Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu saldırının Suriye'deki İran hedeflerine yönelik gerçekleştiğini duyurdu.


Suriye Haber Ajansı (SANA), savunma sistemlerinin, İsrail hava uçakları tarafından atılan füzelerin önemli bir kısmını hedefe ulaşamadan etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

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İsrail, İran, Şam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:10 
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