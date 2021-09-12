İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Gazze'de üç tavuk çiftliği zarar gördü - Son Dakika

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırılarında üç tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi.

İsrail'e ait savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze'nin orta kesimlerinde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçaklarının Refah kentinde hedef aldığı üç tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi.

Tavuk çiftliği sahiplerinden Hasan Ebu Cezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliğin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmasının ardından yıkımın boyutunu görünce "şok" olduğunu belirtti.

Geçen mayısta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda çiftliğinin hedef alındığını ve tamamen yok olduğunu hatırlatan Ebu Cezer, tekrar inşa ettiği çiftliğinin yine tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Ebu Cezer, kendi çiftliği dışında yakında bulunan iki çiftliğin de hedef alındığını ifade ederek, bunların dört Filistinli ailenin tek geçim kaynağı olduğunu ve bugün çiftliklerin yıkılmasından sonra başka bir geçim kaynağı bulma umutlarının kalmadığını dile getirdi.

Son olarak da Ebu Cezer, sivil ve ekonomik tesislerin hedef alınmasını kınayarak, bunların Filistinliler için geçim kaynağı olduğunu ve işgale herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi.