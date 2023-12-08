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İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın - Son Dakika
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İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlayan İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas'ın ''teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması'' şartıyla Gazze'ye yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.

08.12.2023 - 08:05,  Güncelleme: 08:09
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Gazze'deki geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail, Hamas'a savaşı bitirmek için 2 şart sundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas'ın "teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze'ye yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.

İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın

İSRAİL SALDIRILARININ ŞİDDETİNİ ARTIRDI

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunda 2 ay geride kalırken saldırıların şiddeti giderek artıyor. Gazze'nin hem kuzeyi hem de güneyi hedef alınıyor. İsrail ordusu, kuzeyden kaçan yüzbinlerce sivilin sığındığı ve daha önce güvenli bölge olarak ilan edilen Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuşatıldığını ve askerlerinin şehrin merkezinde operasyon düzenlediğini açıkladı.

İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın

CEBALİYE MÜLTECİ KAMPI'NDA ONLARCA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları da şehir merkezinde İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi. İsrail bir kez daha Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampını hedef aldı. Saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu açıklandı. İsrail güçleri, bölgede Hamas'ın ana karakolunu ele geçirdiklerini, tüneller ve silah deposu bulduklarını duyurdu. İsrail'in yüzlerce tankla Cebaliye Mülteci Kampı'nın etrafını sardığı da gelen bilgiler arasında.

İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın

"GAZZE'DEKİ İNSANİ SİSTEM TAMAMEN ÇÖKEBİLİR"

Filistin Kızılayı Gazze'nin kuzeyinde ambulans hizmetlerini artan saldırılar nedeniyle askıya aldı. İnsani ateşkesin ay başında sona ermesinden bu yana Gazze'nin kuzeyine hiçbir yardım ulaşmadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki insani sistemin çökebileceği ve kamu düzeninin tamamen bozulabileceği konusunda uyardı. Guterres, Gazze için Birleşmiş Milletler tüzüğünün 99'uncu maddesindeki yetkisini kullandı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ateşkes çağrısı yapan bir mektup gönderdi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Guterres'in bu adımına sert tepki gösterdi. Cohen, Guterres'in görev süresinin dünya barışı için tehdit oluşturduğunu iddia ederek, Hamas'ı desteklemekle suçladı.

İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın

CAN KAYBI 17 BİN 177'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son iki günde öldürülen Filistinli sayısı 930 artarak 17 bin 177'ye yükseldi. Öte yandan Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısı da 89'a yükseldi.

İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın
Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman.

İSRAİL SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 2 ŞARTINI AÇIKLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Filistin direniş hareketi Hamas'ın "teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze'ye yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi. Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi. Gendelman, "Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas'ın teslim olması gerekiyor" dedi.

İsrail savaşı bitirmek için Hamas\'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın
YORUMLAR (1)
  • Yusuf Gümüşsoy: Netanyahu savaşı kaybettiğini tescillemiş oldu, Hamasa Selam direnişe devam.. Yanıtla 8 2

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Son Dakika Savaş ve Çatışma İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail savaşı bitirmek için Hamas'a 2 şart sundu: Teslim olun ve esirleri serbest bırakın - Son Dakika
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