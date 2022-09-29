İsrailli ve Alman bakanlar, "Arrow-3" füze sistemlerinin teminini görüştü - Son Dakika
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İsrailli ve Alman bakanlar, "Arrow-3" füze sistemlerinin teminini görüştü

29.09.2022 14:18
İsrailli ve Alman bakanlar, "Arrow-3" füze sistemlerinin teminini görüştü

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile Almanya'nın "Arrow-3" hava savunma sistemi teminiyle ilgili görüştü.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile Almanya'nın "Arrow-3" hava savunma sistemi teminiyle ilgili görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gantz, dün Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, iki bakanın, ülkeleri arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme fırsatlarını ve Ukrayna'daki savaş ve uluslararası toplumun bu savaşın sona erdirilmesindeki rolünü ele aldıkları kaydedildi.

Görüşmede Gantz'ın, Lambrecht'e, Almanya'nın İsrail yapımı "Arrow-3" hava savunma sistemini edinmesini sağlayacak süreç hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Bakan Gantz'ın, Alman mevkidaşına, "İsrail ile Almanya arasındaki savunma alanındaki mükemmel bağları sürdürmedeki rolü için teşekkür ettiği" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'nın, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık Endüstrisi iş birliğinde geliştirdiği Arrow-3 sistemlerinin, balistik füzeleri engellemek için tasarlandığına işaret edilerek, "türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biri" olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Almanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli ve Alman bakanlar, 'Arrow-3' füze sistemlerinin teminini görüştü - Son Dakika

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