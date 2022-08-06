İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi

06.08.2022 13:06
İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam etmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam etmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Gantz, askeri ve güvenlik yetkilileriyle yaptığı değerlendirme toplantısında, "Gazze Şeridi içinde özellikle İsrail'e füze atılmasının engellenmesi için saldırıların devam etmesi" emrini verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre de İsrail Ordu Sözcüsü Ran Kochav, "İslami Cihad'a karşı yoğun bir mücadele içinde olduklarını, karadan ve havadan yoğun saldırıya devam edeceklerini" belirtti.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazze içinde İslami Cihad'a ait üç askeri noktayı helikopterlerle vurduklarını duyurdu.

Öte yandan, Gazze'den İsrail yönüne füze atılmaya devam ediliyor.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot, Ibim, Nir Am gibi Yahudi yerleşim yerlerinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağını belirterek, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk ve 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in dünkü saldırılarında İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 11'e yükseldi İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3) İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3)
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Gantz, 'Gazze'ye saldırıya devam' emri verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Gazze'ye saldırıya devam" emri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement