İsrailli Bakan: "İran, Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını 3 katına çıkardı" - Son Dakika
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İsrailli Bakan: "İran, Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını 3 katına çıkardı"

13.09.2022 12:51
İsrailli Bakan: "İran, Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını 3 katına çıkardı"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer programını ilerlettiğini ve Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını geçen yıl, 3 katına çıkardığını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer programını ilerlettiğini ve Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını geçen yıl, 3 katına çıkardığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gantz, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve ülkesiyle normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas gibi Arap ülkelerinin büyükelçilerine verdiği brifingte, İsrail istihbaratının, "İran'ın nükleer programını ilerlettiğine dair uluslararası raporları doğruladığını" belirtti.

İran'ın sadece yetkinlik değil, aynı zamanda üretim oranında da ilerlediğini iddia eden Gantz, "Fordo yeraltı sahasında İran'ın zenginleştirme oranı geçen yıl 3 katına çıktı." dedi.

Geçen yıl boyunca İran'ın, zenginleştirmeyi yüksek seviyelere çıkaracak yüzlerce santrifüj üretimini istikrarlı bir şekilde artırdığını öne süren Gantz. "Aslında değerlendirmelerimize göre, Natanz ve Fordo'nun yeraltı tesislerinde son bir yılda gelişmiş santrifüj sayısı 2 katından fazla arttı." diye konuştu.

BMGK'yı, "İran'ın bu meydan okuması karşısında harekete geçmeye" çağıran İsrailli Bakan, "Uluslararası toplum, diplomatik ve ekonomik çabalara ek olarak askeri caydırıcılığı da sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Lübnan ile deniz sınırı anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sahası anlaşmazlığına da değinen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, şunları söyledi:

"Sonunda biri İsrailli diğeri Lübnanlı olmak üzere iki gaz sahası olacak. Asıl soru, Hizbullah tehditlerinin bir sonucu olarak bu senaryoya gereksiz yere gerilimi tırmandırmadan ulaşıp ulaşamayacağımızdır. İsrail devleti, Lübnan ile deniz sınırı müzakerelerini ilerletmeye ilgi duyuyor."

İsrail, İran ile nükleer anlaşmaya karşı

ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'la nükleer faaliyetleri konusunda bir anlaşmaya varmak için müzakerelerde ilerleme kaydederken, olası bir anlaşmaya karşı İsrailli yetkililerin itirazları artıyor.

İsrail, Batı ülkelerinin İran'la nükleer programına ilişkin müzakere ettiği anlaşmanın, Tahran'a her yıl yaklaşık 100 milyar dolar sağlayacak "kötü" bir anlaşma olduğunu belirterek karşı çıkıyor.

İsrail Başbakanı Yair Lapid başta olmak üzere İsrailli yetkililer, sık sık, Tahran'ın elde edeceği finansmanı "Devrim Muhafızlarını güçlendirmek, İran halkını baskılamak, Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırmak ve Hizbullah, Hamas ile İslami Cihad'a destek vermek için kullanacağını" savunarak, "İran'ın nükleer bir devlet olmasını engellemek için harekete geçeceklerini" ifade ediyor.??????????????

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Bakan: 'İran, Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme oranını 3 katına çıkardı' - Son Dakika

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