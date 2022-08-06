İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek" - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek"

06.08.2022 20:35
İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İslami Cihad Hareketinin yurt dışındaki yöneticilerinin de "bedel ödeyeceklerini" ifade ederek tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İslami Cihad Hareketinin yurt dışındaki yöneticilerinin de "bedel ödeyeceklerini" ifade ederek tehdit etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın "İslami Cihad Hareketinin yurt dışında yaşayan yöneticileri de aynı şekilde bedel ödeyecek." ifadelerine yer verildi.

Gantz ayrıca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik birimlerine "İslami Cihad Hareketine büyük zarar verilmesi ve (İsrail'in güneyinde) sükunetin sağlanması" emrini verdiğini ifade etti.

İsrail medyasında bu sabah yer alan haberlerde de, Gantz'ın Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine yönelik saldırılara devam etme talimatı verdiği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Twitter, Şin Bet, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı Gantz: "İslami Cihad'ın yurt dışındaki yöneticileri de bedel ödeyecek" - Son Dakika
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