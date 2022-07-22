İsrail Savunma Bakanı, "bölgesel güvenlik yapısı kurma sürecinde olduklarını" söyledi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bazı Arap ülkeleriyle imzaladıkları normalleşme anlaşmalarının ardından "bölgesel bir güvenlik yapısı kurma sürecinde olduklarını" ifade etti.

Gantz, Aspen Güvenlik Forumu'na katılmak üzere gittiği ABD'de bir panelde konuştu.

Ülkesinin Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarına işaret eden Gantz, "İbrahim Anlaşmaları, bizlere bölgesel ortaklarımızla güvenlik alanında, iş dünyası, kurumlar, halklar arasında ilişkilerimizi geliştirme imkanı sağlıyor. Tabii ki bölgesel bir güvenlik yapısı kurma sürecindeyiz." dedi.

Gantz, ABD'nin Ocak 2021'de İsrail'i Avrupa Komutanlığından (EUCOM) Orta Doğu ve Asya'ya bakan ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığına (CENTCOM) aldığına değinerek şunları söyledi:

"Bizler bunu stratejik bir şemsiye olarak kullanıyoruz. Normalleşme anlaşmalarının imzalanmasının ardından bölgesel ortaklarımızla yüzlerce toplantı ve görüşme gerçekleştirdik.

İsrail ve bölgedeki partnerlerinin, denizcilik, ticaret hürriyeti, hava savunmasının güvenceye alınması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi konusunda ortak çıkarları var. İbrahim Anlaşmalarının imzalanmasından bugüne İsrail, bölgesel ortaklarının yer aldığı en az 10 uluslararası askeri tatbikata katıldı."

Gantz, bu adımı ABD'nin attığını ancak bölge ülkelerinin de bunu fark ettiğini ve fırsatı değerlendirdiğini aktardı.

"Bölge ülkeleri, İsrail'in burada kalacağını ve İsrail'in bir yük değil kazanım olduğunu anladı." ifadelerini kullanan Gantz, "ABD ile mükemmel ilişkilerimiz bir köprü olarak kullanılabilir. İsrail bölge ülkelerini tehdit etmiyor fakat İran ediyor. İran'ın nükleer caydırıcılığı olmadan bölgedeki kötü niyetli faaliyetlerini görebiliyoruz. Düşünün ki nükleer güçle neler yaparlar. Bu nedenle İran'ın nükleer silah elde etmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

"İran evrensel bir tehdit"

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın "en başta evrensel sonra bölgesel ve son olarak da İsrail'e karşı bir tehdit olduğunu" dile getirerek, Suudi Arabistan ve BAE'nin de İran'ın saldırılarından sıkıntı yaşadığını söyledi.

Arap ülkeleriyle imzaladıkları normalleşme anlaşmalarını "Filistin yönetimini güçlendirmek ve güven inşası yönünde adımlar atmak için kullanabileceklerini" belirten Gantz, Filistinlilerle iyi bir gelecek hayal ettiğini "Filistinlilerden ayrılmanın da bunun içinde olduğunu" dile getirdi.

İsrail, 2020'de BAE, Bahreyn, Fas ardından da Sudan ile diplomatik normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Benny Gantz, Filistin meselesinde 1967 sınırlarına göre "iki devletli çözümü" seçenek dışı bırakarak, Filistinlilerin bağımsız bir devlete değil "bir oluşuma" sahip olacağını söylemişti.