İsrail Savunma Bakanı: "Durum kontrol altına alınmasına rağmen hala çok gergin"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, son dönemde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da iki İsrail güvenlik gücünün hayatını kaybettiği silahlı saldırılar üzerine, "Güvenlik güçleri durumu kontrol altına almasına rağmen hala daha çok gergin bir dönem." dedi.

Gantz, İsrail'de İngilizce yayın yapan Ynet isimli internet sitesine verdiği röportajda, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde gerçekleşen silahlı saldırılar ile Filistinlilerin yaşadığı Şuafat Mülteci Kampı'nın kuşatılması sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ordu, polis ve diğer güvenlik birimleri liderleriyle bir durum değerlendirme toplantısı yaptığını paylaşan Gantz, "İsrail kamuoyu şunu bilmeli İsrail'in güvenlik sınamaları çok karmaşık. Elimizdeki tüm gücü kullanıyoruz, sıcak noktalara elimizden geldiğince takviye gönderiyoruz. Nablus, Cenin, nerede gerekiyorsa saldırı operasyonları düzenliyoruz." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı, son dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs genelinde çıkan olaylara işaretle, "Güvenlik güçleri durumu kontrol altına almasına rağmen hala daha çok gergin bir dönem." değerlendirmesini yaptı.

-"İstihbarat çalışmalarımızı artırıyoruz"

Gantz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde salı bir askerin öldüğü silahlı saldırı ve daha önceden Yahudi yerleşimcilere yönelik bazı saldırıları üstlenen "Aslanların İni" isimli Filistinli silahlı grubu "ortadan kaldıracaklarını" söyledi.

Aslanların İni isimli silahlı grubun yaklaşık 30 üyesi bulunduğunu aktaran Gantz, "Nablus ve Cenin, İsrail ordusu için büyük sınav teşkil ediyor. Bu nedenle Batı Şeria'daki birliklerimizi takviye ediyor, istihbarat çalışmalarımızı artırıyoruz." diye konuştu.

Gantz, Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde güvenlik faaliyetlerini artırarak bu tür saldırıları durdurması gerektiğini belirterek, "Bu İsrail'e yardım etmek veya İsrail'i korumak için değil Filistin yönetiminin otoritesini tahkim etmesi için gerekli. Bu onların görevi ve buna odaklanmalılar. " ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile iletişim halinde olduğunu ve "Aslanların İni isimli grubu durdurmanın Filistin yönetiminin çıkarına olduğunu" aktaran Gantz, "İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda Filistin yönetimine bel bağlamayacağım. Benim görevim İsrail devletini ve vatandaşlarını korumak. Filistinlilerle bu konuda mümkün olduğunca diyalog halinde kalıyoruz." dedi.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

İsrail polisi, 8 Ekim Cumartesi akşamı Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine bir araçtan ateş açıldığını ve saldırıda yaralanan 3 polisten birinin öldüğünü duyurmuştu.

Filistinli direniş grupları ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail güçlerine ateş açılmasının, İsrail'in işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına karşı verilen "haklı bir direniş" olduğunu belirtmişti.

Saldırganı arama çalışmalarını sürdüren İsrail güçleri, kampı kuşatma altına alarak giriş çıkışlara yasak getirmişti. İsrail makamları, bugün Şuafat Mülteci Kampı üzerindeki kısıtlamaları hafifletti ancak kampın giriş-çıkışındaki sıkı denetim hali devam ediyor.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs genelinde Filistinliler sivil itaatsizlik ve grev çağrısına uyarak kepenk indirmişti.

İsrail polisi, dün akşam İseviye, Silvan, Beyt Hanina, Tur, Ra's el-Amud, Cebel Mükebbir, Sur Bahir ve Şuafat Mülteci Kampı'nda başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar devam eden eylemlere sert müdahalede bulunmuştu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Shavei Shomron" yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında salı gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.