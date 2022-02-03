İsrail Savunma Bakanı Gantz, Bahreyn'de ABD filosunu ziyaret etti - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Bahreyn ziyareti kapsamında ABD Donanmasının 5'inci Filosu'nu ziyaret etti.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gantz, Bahreyn'deki temaslarının ikinci gününde ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) karargahında, ABD 5'inci Filosu ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Brad Cooper ve Bahreynli mevkidaşı General Abdullah bin Hassan el-Nuaymi ile bir araya geldi.

Gantz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Abraham (İbrahim) Anlaşmaları ile İsrail ordusu ve 5'inci Filo arasındaki iş birliğinin geliştiğini kaydetti.

İsrailli Bakan, "İş birliğini derinleştirmemiz, bölgesel istikrarı korumamıza ve İsrail, ABD ve Bahreyn'in ortak çıkarlarını savunmamıza olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Amiral Brad Cooper da ziyaretin, ABD 5'inci Filosu'nun Bahreyn ile on yıllardır süren stratejik ilişkisinin ve İsrail ile ortaklığını genişletmenin önemini vurguladığını belirtti.

İsrailli Savunma Bakanı Gantz, dün "sürpriz" bir ziyaretle Bahreyn'e gitmişti.

Gantz, bir Körfez ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ilk İsrail Savunma Bakanı oldu.