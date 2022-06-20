İsrail, İran'a karşı ABD ile "Orta Doğu Hava Savunma İttifakı" kuruyor

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın olası saldırılarına karşı ABD ile "Orta Doğu Hava Savunma İttifakı" oluşturduklarını açıkladı.

Gantz, İsrail Meclisinin Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "İran'la mücadelede son aylarda dünyadan destek almayı başardıklarını" söyledi.

İsrailli Bakan, "(İran'a karşı) Siyasi ve ekonomik baskının yanı sıra gerektiğinde askeri baskı da uygulamalıyız." dedi.

Yaklaşık bir yıldır Washington yönetimi ve ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) ortaklarıyla İsrail'in bölge ülkeleriyle iş birliğini güçlendirmek üzere kapsamlı bir program yürüttüklerini kaydeden Gantz, "Umarım Başkan Joe Biden'ın (temmuzda İsrail'e düzenleyeceği) önemli ziyareti sırasında bu yönde bir adım daha atacağız." dedi.

İran'a karşı ABD ile bölgede bir hava savunma ittifakı kurmakta olduklarını aktaran Gantz, şunları söyledi:

"Bu vizyonun ilk unsuru olarak, İran'ın bölge ülkelerine roketler, seyir füzeleri ve İHA'lar kullanarak saldırma girişimleri karşısında 'Orta Doğu Hava Savunma İttifakı' inşa ediyoruz. Bu program şu an etkin ve İran'ın İsrail'e ve diğer ülkelere saldırma girişimlerinin başarılı bir şekilde durdurulmasını sağladı."

Gantz, ülke dışındaki İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı da "güçlü tepkiler" hazırladıklarını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı, detay paylaşmadan, "Yurt dışındaki İsraillilere zarar verilmesine karşı güçlü tepkiler hazırladık." ifadesini kullandı.

İran Tahran'daki saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer, İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

İsrail hükümeti geçen günlerde İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.???????