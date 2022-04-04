İsrail Savunma Bakanı Gantz, Dışişleri Bakanı Lapid'in Şam Kapısı'nda gezmesini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Dışişleri Bakanı Lapid'in Şam Kapısı'nda gezmesini eleştirdi Açıklaması

04.04.2022 22:42
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Dışişleri Bakanı Lapid'in Şam Kapısı'nda gezmesini eleştirdi Açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) kapısına gelerek burada gezmesini, Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalara sebep olduğu...

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) kapısına gelerek burada gezmesini, Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalara sebep olduğu için eleştirdi.

Gantz, İbrani gazetesi Maariv'e bağlı 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, "Pek çok kişi pek çok yerde gezinti yapmak istiyor ama gezintiye çıkmadan önce düşünmek iyi olur." dedi.

Lapid'in, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev'in de aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle Şam Kapısı'nda gezmesinin meşru olduğunu iddia eden Gantz, "Yine de istikrarı sarsacak ve Filistinlileri galeyana getirecek eylemlerde bulunmayalım. Ramazan hassas bir dönem." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 3 Nisan'da beraberindeki İsrailli yetkililerle Şam Kapısı bölgesinde gezmişti. Lapid burada, "hükümetin Yahudi bayramlarında yerleşimcileri korumak için 8 bin polis konuşlandırmaya karar verdiği" yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun akabinde bölgede çıkan olaylarda İsrail polisi 19 Filistinliyi yaralamış, 10'unu göz altına almıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: İsrail güçleri, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı Son dakika gündem: İsrail güçleri, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan Filistinlilere müdahale etti Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te toplanan Filistinlilere müdahale etti

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Gantz, Dışişleri Bakanı Lapid'in Şam Kapısı'nda gezmesini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
20:23 Selin Ciğerci konvoy açıklaması: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks
20:16 Koronavirüs nedeniyle 40 kişi vefat etti, 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 22:49:46. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı Gantz, Dışişleri Bakanı Lapid'in Şam Kapısı'nda gezmesini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement