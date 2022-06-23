İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir" - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir"

23.06.2022 02:19
İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesine karşı muhtemel bir askeri operasyona girişilmesi durumunda Lübnan'ın ve Hizbullah örgütünün büyük bedel ödeyeceğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesine karşı muhtemel bir askeri operasyona girişilmesi durumunda Lübnan'ın ve Hizbullah örgütünün büyük bedel ödeyeceğini ifade etti.

Gantz, 1982 İsrail Lübnan Savaşı'nın 40'ıncı yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılımı sonrasında Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

Kendilerinden Lübnan'da bir askeri operasyon istenmesi durumuna dair Gantz, şunları paylaştı:

"Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir. İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehdit durumunda, bize zarar vermek üzere kullanılacak hiçbir altyapı kesinlikle korunmuş olmayacak. Biz savaşa hazırız, gerekirse tekrar Beyrut'a Sayda ve Sur'a yürürüz"

Gantz, bu durumda Lübnan'dan içerdeki cepheye muhtemel saldırı için de hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Savaş tehditlerinin ardından paylaşımlarını "ülkesinin savaş istemediğini" belirten ifadelerle sürdüren Gantz, "Hızlı ve adaletle sonlandırılması gereken Lübnan ile aramızdaki deniz sınırına ilişkin çözüm gibi, bizler barış yolunda oldukça ileri gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Gantz, deniz sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmaya varmanın "ölüm döşeğindeki" Lübnan ekonomisi için bir nefes ve bölgenin istikrarı için önemli bir adım olacağının altını çizdi.

"Mücadelemiz Lübnan vatandaşlarıyla değildir" diyen Gantz, ileri gitmek için karşı tarafın (Lübnan) cesaretli olması gerektiğini dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın söz konusu paylaşımlarına karşı Lübnan makamlarından ya da Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu İsrail'in güneyinde 7. yüzyıldan kalma cami kalıntısı bulundu
Kaynak: AA

Twitter, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:45 Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
00:38 Marmaris'teki yangın henüz kontrol altına alınamadı! Tedbir amaçlı bazı evler tahliye edildi
00:26 Benzine bu kez 25 kuruş indirim geldi
00:19 Merkez Bankası 6. faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler ortak noktada buluştu
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 02:36:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Hizbullah ve Lübnan devleti ağır bedel ödeyecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement