İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor - Son Dakika

Laid ve ekbinin ayrılmasının ardından Mavi-Beyaz'ın 33 olan Meclisteki sandalye sayısı 14'e düşmüştü.

Gantz'ın Başbakan Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşması üzerine Yair Lapid 'in başını çektiği bir grup milletvekili Mavi-Beyaz İttifakı'ndan ayrılmıştı.

Mavi-Beyaz İttifakı, bu yıl 2 Mart'ta yapılan seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un ardından ikinci olmuştu.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimlerde yarışı önde tamamlamıştı.

Mavi-Beyaz'ın önemli isimlerinden Adalet Bakanı Avi Nissenkorn da dün yaptığı açıklamada partisinden ayrılarak Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai'nin partisine geçeceğini duyurmuştu.

Ashkenazi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23 Mart 'ta yapılması öngörülen erken seçimlerde Mavi-Beyaz'dan aday olmayacağını ve siyasete ara verdiğini belirtti.

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